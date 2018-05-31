"А давайте спину кровью разрисуем!": "воскресший" Бабченко ответил критикам по поводу спецоперации СБУ

Аркадий Бабченко ответил тем, кто думает, что руководству страны больше нечем заняться, чем инсценировать его убийство.

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого оказалось инсценировкой, ответил на критику по поводу спецоперации СБУ.

Как он написал на своей странице в Facebook, очень много людей думают, что бойцам "Альфы", руководителям департаментов госслужбы безопасности, в конце концов президенту делать нечего.

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"Делать ваще н*фиг. ОБСЕ? П***й. Ввод миротворцев на Донбасс? Тоска. Выигранный у "Газпрома" суд? Да ну, не интересно. О! А давайте Бабченко спину кровью разрисуем, в нос сгустков насуем, отвезем в морг и скажем, что так и было?", - иронизирует журналист.

"И все такие - давай! Делать-то реально больше н*фиг - ресурсов вагон, людей вагон, ну, подумаешь, оторвем просто х***ву тучу народу от работы - зато поржем же!", - добавил Бабченко.

Ранее российский журналист Аркадий Бабченко потроллил недовольных тем, что его "убийство" оказалось спецоперацией СБУ.