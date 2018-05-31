"А давайте спину кровью разрисуем!": "воскресший" Бабченко ответил критикам по поводу спецоперации СБУ

11:53, 31 мая 2018
Политика
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Аркадий Бабченко / REUTERS

Как он написал на своей странице в Facebook, очень много людей думают, что бойцам "Альфы", руководителям департаментов госслужбы безопасности, в конце концов президенту делать нечего.

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"Делать ваще н*фиг. ОБСЕ? П***й. Ввод миротворцев на Донбасс? Тоска. Выигранный у "Газпрома" суд? Да ну, не интересно. О! А давайте Бабченко спину кровью разрисуем, в нос сгустков насуем, отвезем в морг и скажем, что так и было?", - иронизирует журналист. 

"И все такие - давай! Делать-то реально больше н*фиг - ресурсов вагон, людей вагон, ну, подумаешь, оторвем просто х***ву тучу народу от работы - зато поржем же!", - добавил Бабченко.

Ранее российский журналист Аркадий Бабченко потроллил недовольных тем, что его "убийство" оказалось спецоперацией СБУ.

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Теги: #убийство#СБУ#критика#Аркадий Бабченко