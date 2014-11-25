Причиной вывода войск РФ из Украины может быть мятеж среди российских военных – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Те силы, которые отводятся с территории Украины, среди них, как правило, есть штатные подразделения вооруженных сил РФ», - отметил он и добавил, что «среди военных может расти недовольство пребыванием на территории Украины, поскольку это незаконно».

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«Мы понимаем, что на территории России идет движение матерей и тех, кто выступает против того, чтобы российские войска были на территории Украины», - отметил Лысенко.

Он предположил, что причиной отвода российских военных может быть «какой-то мятеж или волны недовольства пребыванием на территории Украины, и принято решение этих людей (российских военнослужащих - УНИАН) менять, то есть, происходит ротация. Сказать, что это плановая ротация, тоже будет неправильно».