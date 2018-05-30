Друг рассказал о последнем дне убитого в Киеве российского журналиста Бабченко (видео)

По предварительным данным следствия, убийца караулил Бабченко в подъезде и напал на него, когда тот возвращался из магазина.

Вечером 29 мая у входа в свою квартиру в Киеве тремя выстрелами в спину был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Журналистка украинского издания «Слідство.Інфо» Анна Бабинец рассказала "Медузе", что происходило возле дома Аркадия Бабченко в первые часы после преступления.

В доме на Никольско-Слободской в Киеве журналист провел всего несколько месяцев. Бабченко, говорят его друзья, довольно долго искал жилье в столице и очень радовался, когда нашел эту квартиру — ему понравился этот район на берегу реки. Друзья говорят, что об этой квартире знал довольно узкий круг людей. Однако недавно Бабченко повредил колено, поэтому меньше передвигался по городу — и начал активнее приглашать к себе в гости.

По словам Юрия Мацарского, друга и коллеги Аркадия Бабченко, 29 мая тот вернулся в Киев после небольшого отпуска, проведенного за городом. Вечером Бабченко и его жена Ольга, приехавшая к нему из Москвы, планировали пойти в гости. Бабченко вышел в магазин, расположенный прямо рядом с домом. Он вернулся домой, поднялся на лифте на шестой этаж. Между этажей или прямо на лестничной клетке его ждал убийца. Когда Бабченко открыл дверь своей квартиры, убийца начал стрелять ему в спину. Возможно, он использовал пистолет с глушителем: громких звуков выстрелов никто не слышал. Услышав хлопки, из ванной вышла жена Бабченко Ольга. Она сразу же вызвала скорую помощь.

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Жители соседнего подъезда рассказали, что автомобиль скорой помощи забрал Бабченко в 20:30 по киевскому времени. Журналист умер по дороге в больницу.

Друг Бабченко Мацарский говорит, что не может связать убийство журналиста с каким-то конкретным материалом, над которым тот работал. Он добавил, что не может вспомнить, чтобы Бабченко в последние месяцы говорил о слежке или о чем-то еще подозрительном. "Наоборот, он был бодрым и веселым. Говорил, что много работы, много планов. Все собирался написать книгу, никак не доходили руки", — сказал Мацарский. По его словам, книга должна была основываться на публикациях Бабченко о войне на востоке Украины, где он работал журналистом.

К дому Бабченко приехала его подруга Юлия — она из Москвы, но в последнее время живет в Киеве. Она сказала, что тоже много слышала о книге, которую Бабченко планировал написать. Как и другие его друзья и коллеги, она не может связать убийство журналиста с работой над каким-то конкретным материалом. И Юлия, и Мацарский уверены, что следы этого убийства ведут в Москву. Они считают, что Бабченко убили за систематические и жесткие высказывания в адрес российских властей — и тех людей, которые их поддерживают.

Бабченко, вспоминали его друзья, много раз говорил об угрозах, которые он получал в России. Но нельзя сказать, чтобы он относился к ним серьезно — такие угрозы можно найти в комментариях едва ли не к каждой его записи в фейсбуке.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.