В Нью-Йорке состоялась зрелищная акция в поддержку Сенцова (фото)

На акции присутствовал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме.

Около полусотни участников акции вышли на Таймс-сквер с требованием освободить Сенцова из заключения. Несколько участников акции оделись в тюремные робы и сели посреди улицы с песочными часами в руках.

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"Время истекает для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время истекает для всех политических заключенных. Время истекает для тех, чьи права и человеческое достоинство унижены. Время истекает для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира", - говорится в заявлении активистов.

Напомним, киевские чиновники оштрафовали художников за баннер в поддержку Сенцова и других политзаключенных.

25 августа 2016 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием его прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.