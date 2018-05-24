В ПАСЕ призвали немедленно освободить Сенцова

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призывают освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который в российской тюрьме объявил голодовку.

«Десять дней назад он начал голодовку бессрочно, и я волнуюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений», – заявил депутат, докладчик Эгидиус Варейкис, пишет "Радио свобода".

Он также напомнил о резолюции Ассамблеи, принятой в начале этого года, в которой был призыв к освобождению всех украинских заключенных, взятых в плен и заключенных в России и аннексованном Крыму.

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Олег Сенцов, украинский режиссер, которого в мае 2014 года задержали в Крыму российские спецслужбы вместе с еще тремя гражданами Украины. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов на полуострове Крым». Сенцов своей вины не признал и настаивал, что российский суд не имеет права судить гражданина Украины. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и арестованного вместе с ним Александра Кольченка – политзаключенными.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.