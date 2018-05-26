Россия возвращается к разработкам соединения Эбола с оспой - доклад украинской делегации в ПА НАТО

Об этом свидетельствует анализ более чем 5 тыс. позиций госзакупок и научной активности нескольких российских учреждений, говорится в докладе, переданном НАТО украинской делегацией.

Россия возвращается к советским разработкам соединения вируса Эбола с вирусом оспы.

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Как сообщает пресс-служба БПП, соответствующий доклад украинской делегации в ПА НАТО, который касается исследований российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия, во время заседания Комитета гражданского измерения и безопасности ПА НАТО передала партнерам председатель парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз в Варшаве.

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов. Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", - написала Фриз.

По ее убеждению, учитывая доклад британского парламентария лорда Джона Джоплинга, необходимо ознакомление членов ПА НАТО с репортом, который фокусирует внимание также на вопросе применения химического и биологического оружия массового поражения. "Не исключаю перспектив включения этого аспекта в заключительный доклад лорда Джоплинга, как еще одной угрозы в рамках гибридных действий России против других государств", - добавила Фриз.

Как сообщал УНИАН, лорд Джоплинг представил в ПА НАТО доклад «Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация», где сделан системный анализ практически всего спектра гибридных угроз, источником происхождения которых является Россия. «В достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, а также средства противодействия этой угрозе, в частности с помощью НАТО», - написала Фриз.

По ее словам, лорд Джоплинг подытожил в докладе, что у Кремля два лица - «хотят управлять, как Сталин, а жить, как Абрамович». «Мы должны сделать все, чтобы российские плутократы не имели возможности прятать свои грязные деньги в странах Запада», - процитировала слова лорда Джоплинга Фриз.