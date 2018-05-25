Европейская киноакадемия призвала "не дать умереть" Сенцову

Европейская киноакадемия выпустила обращение "Не дайте Олегу умереть!"

Европейская киноакадемия в пятницу, 25 мая, вновь призвала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который, вопреки международным протестам, был приговорен в России к 20 годам колонии. Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, которую он готов прекратить только после освобождения всех украинских политзаключенных, что находятся на территории России.

Об этом сообщает DW.

"Мы чувствуем большую обеспокоенность, поэтому мы снова просим обеспечить безопасность (Сенцова. - Ред.) и освободить его немедленно и без всяких условий", - говорится в обращении, обнародованном на сайте Европейской киноакадемии.

Документ подписали более 1750 членов академии и организаций. Среди них сопредседатели киноакадемии Агнешка Холланд и Вим Вендерсон, режиссеры Кен Лоуч и Бертран Тавернье.

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Как сообщалось ранее, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона готова передать 20 россиян, заключенных в Украине за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченка и других украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Напомним, что граждане Украины Олег Сенцов и Александр Кольченко были похищены сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в Симферополе. Следствие обвинило Сенцова в создании в Крыму ячейки запрещенного в России "Правого сектора".

В 2015 году Сенцов был приговорен военным судом в Ростове-на-Дону до 20 лет в колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории Крыма террористической организации. В Европе и США политически мотивированный приговор Олегу Сенцову назвали верхом цинизма.