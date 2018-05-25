Горбатюк заявил, что в ГПУ препятствовали расследованию дела Манафорта

По его словам, расследование возобновили после публикации New York Times материала, в котором утверждали о "замораживании" ГПУ расследования дела Манафорта.

Департаменту спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины создавали препятствия. Из-за этого дело бывшего политтехнолога Януковича Пола Манафорта не расследовалось более 5 месяцев.

Об этом заявил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в интервью "Громадському".

"Имело место не прямое давление касательно указания не расследовать, имело место создание препятствий, которое привело к тому, что ряд дел в течение более 5 месяцев не расследовались", - сказал Горбатюк.

По его словам, расследование возобновили после публикации New York Times материала, в котором утверждали о "замораживании" ГПУ расследования дела Манафорта.

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"Потом были вынесены поручения следователям продолжать расследование. Это произошло 5 мая. А с 20 ноября 2017 года расследование не происходило несмотря на наши жалобы на решение генпрокурора", - добавил Горбатюк.

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times объясняли это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.