Из-за "Джавелинов" Украина прекратила сотрудничество со следствием Мюллера по делу Манафорта - NYT

Решение прекратить расследование было принято в момент, когда администрация Трампа окончательно принимала решение о поставках противотанкового оружия "Джавелин" Украине.

В США Пола Манафорта преследуют по обвинениям в отмывании денег и финансовом мошенничестве, после того, как он десять лет работал на пользу пророссийской политической партии в Украине.

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Однако в Украине, где чиновники стараются не обидеть президента США Дональда Трампа, это не так. Здесь, генеральный прокурор фактически заморозил четыре дела, где фигурирует Манафорт, бывший руководитель предвыборной кампании Трампа, сообщает Голос Америки со ссылкой на The New York Times.

Дела являются слишком чувствительными для правительства, которое рассчитывает на финансовую и военную помощь США и хорошо знает, что Трамп негативно относится к расследованию, которое проводит специальный прокурор Роберт Мюллер в деле возможного сговора между его предвыборной кампанией и Россией, сообщают некоторые парламентарии.

Решение прекратить расследование, которое проводит антикоррупционная прокуратура, было принято в важный момент, когда администрация Трампа окончательно принимала решение о поставках противотанкового оружия «Джавелин» во Украину.

Украинские следователи отслеживали деньги, уплаченные Манафорту и юридической фирме из Нью-Йорка Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom политиками партии Януковича, который из-за протестов бежал из страны в 2014 году. Манафорт длительное время был советником Януковича, который работал с ним над улучшением его имиджа на Западе, что помогло ему завоевать президентство в 2010 году.

Новое правительство назначило специального прокурора для расследования коррупции прежней администрации. На конец прошлого года, Сергей Горбатюк открыл 3 тыс. дел, включая четыре, связанные с Манафортом и его консультированием бывшего президента и его политической партии.

Указание, изданное в апреле, выделило эти четыре дела. Их не закрыли, указывает в заявлении Генпрокуратура, однако, указание не позволяет Горбатюку требовать доказательств, допрашивать свидетелей. «Мы не имеем полномочий на продолжение нашего следствия», - заявил Горбатюк.

Один из запросов касался возможного отмывания средств на сумму $750 тыс. - выплате Манафорту от украинской компании-оболочки. Эта выплата была частью многомиллионных долларовых переводов Манафорту от украинских политиков, на которых базировались обвинения, выдвинутые Мюллером в федеральном суде в Вашингтоне и Вирджинии. Перед замораживанием дела, прокуроры изъяли документы об этом из украинских банков.

Бывший председатель парламентского комитета по международным отношениям Виталий Калюжный подписал 9 из 22 записей по выплатам Манафорту в тайном журнале политических выплат, опубликованном после революции 2014 года. Согласно журналу, Манафорту выплатили $12,5 млн.

Еще два дела касаются Skadden Arps, которая написала отчет при участии Манафорта, где отбеливался политический арест и заключение основного соперника Януковича – Юлии Тимошенко.

Давид Сакварелидзе, бывший заместитель генерального прокурора, не считает, что прокуратура координировала решение приостановить следствие в Украине с кем-то в США, или что была договоренность о продаже ракет за это. Украинские политики, отметил он, сами пришли к выводу, что любая помощь в преследовании Манафорта уменьшит поддержку Трампа. «Представьте, - говорит Сакварелидзе, - что Трамп напишет в Twitter: «Соединенные Штаты не будут поддерживать коррумпированных постсоветских лидеров, включая и Украину». Это будет конец».