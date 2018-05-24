"Мы пойдем до конца": Климкин прокомментировал новые данные по расследованию катастрофы MH17

Глава МИД подчеркнул, что Совместная следственная группа пойдет до конца в деле привлечения виновных к ответственности.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал обнародование новых данных в расследовании дела сбивания террористами на Донбассе малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17) еще одним шагом к привлечению виновных к ответственности.

Об этом министр сообщил в Facebook и Twitter.

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"Обнародованные следственной группой по расследованию MH17 данные - это наш следующий шаг к привлечению виновных к ответственности. Мы пойдем до конца. Невинных жертв не вернешь, а справедливость и наказание должны обеспечить. Моральная ответственность навсегда с теми, кто это сделал и кто способствовал", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совместная группа по вопросам расследования сбивания самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входит Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

В частности, отмечается, что Совместная группа, в которую также входят Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», который был применен при сбивании самолета, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.