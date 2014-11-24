Грибаускайте: некоторая наша помощь Украине не для публичного обсуждения

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью ТСН. "Некоторые детали не для широкого обсуждения. Не все, но некоторая помощь, которую мы осуществляем уже сегодня, не для публичного обсуждения", - отметила она.

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"О ней мы будем говорить с вашим правительством и президентом в понедельник. Со мной в составе делегации будет трое министров - министр иностранных дел, министр обороны и министр энергетики. Эти должности уже о чем-то говорят", - отметила Даля Грибаускайте.

Она также отметила, что выступает за предоставление Украине военной помощи от Евросоюза. "Я думаю, что инициатив (предоставления помощи ЕС) должно быть много сегодня, особенно там, где речь идет о помощи Украине. Это должна быть военная поддержка", - сказала президент Литвы, подчеркнув, что эта помощь должна поступать в любой форме - экономической, финансовой.

Даля Грибаускайте отметила, что не вся помощь заключается в деньгах. "Иногда большие деньги есть плохо направленными, коррумпировано направленными, они бесполезны. И это проблема с Украиной. Мы готовы помогать, но если Украина не преодолеет свою коррупцию в управлении государством, любые суммы будут выброшены на ветер", - подчеркнула президент Литвы.

"Об этом мы также будем говорить с вашими руководителями. Говорить от имени Литвы, ЕС, доноров, ведь доноры должны доверять украинской власти", - добавила она.

"Пропитанный коррупцией аппарат государственного управления и правовая система - самое слабое звено, которое Кремль использует в собственных целях. И у доноров это вызывает огромное сомнение", - подчеркнула Даля Грибаускайте.

По ее словам, несмотря на то, что ежедневная жизнь чиновников пропитана войной, откладывать реформы нельзя. "Все это нужно делать одновременно", - сказала президент Литвы.