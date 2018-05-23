Этот день настал: в Украине испытали американский ракетный комплекс Javelin (видео)

13:36, 23 мая 2018
Политика
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Система позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений.

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Общая стоимость оборонного пакета составляет 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет.

Javelin будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск.

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Новость в сюжете: Противотанковые комплексы Javelin в Украине
Теги: #Украина#бойовики#Противотанковые комплексы Javelin