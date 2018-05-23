Этот день настал: в Украине испытали американский ракетный комплекс Javelin (видео)
13:36, 23 мая 2018Политика
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Впервые в Украине состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin.
В Украине испытали американский ракетный комплекс Javelin
ПТРК Javelin - средняя противотанковая система, предназначенная для разведчиков и боевых инженерный подразделений.
Система позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений.
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Общая стоимость оборонного пакета составляет 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет.
Javelin будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск.
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Новость в сюжете: Противотанковые комплексы Javelin в Украине