Этот день настал: в Украине испытали американский ракетный комплекс Javelin (видео)

Впервые в Украине состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin.

ПТРК Javelin - средняя противотанковая система, предназначенная для разведчиков и боевых инженерный подразделений. Система позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений. Читайте такжеОгонь велся по настоящему танку: появились эффектные фото с испытаний ПТРК "Javelin" и "Стугна" Общая стоимость оборонного пакета составляет 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет. Javelin будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск.

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