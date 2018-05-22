ВСУ применят ракетные комплексы Javelin в случае наступления российских войск - Порошенко

Глава государства подчеркнул, что боевые возможности украинских военных усилились.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Вооруженные силы Украины применят противотанковые комплексы Javelin в случае наступления российских войск на украинские позиции.

Об этом глава государства сказал во время первых в Украине испытательных пусков из ракетных комплексов Javelin, о чем свидетельствует видео, размещенное на его странице в Facebook.

"Наконец этот день настал, и сегодня, 22 мая, впервые в Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения Javelin", - подчеркнул Порошенко.

"Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных сил, подразделений, ракетных войск и артиллерии значительно возросли. Конечно, это оборонительное оружие, и будет применено оно лишь тогда, когда мы будем иметь наступление Российской Федерации на позиции украинских войск", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что подразделения ВСУ прошли необходимое обучение и были проведены соответствующие тренинги.

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"Сегодня состоялись первые пуски. Пуски были не только Javelin, а были применены и другие противотанковые комплексы, включая "Стугну". "Стугна" также показала отличный результат, но боевое применение Javelin, который имеет возможности наносить удар по наименее защищенной части бронетехники - сверху, показало очень высокую эффективность этого оружия", - добавил Порошенко.

Также он отметил приподнятое настроение украинских военных, принимавших участие в первых испытаниях Javelin.

Порошенко поблагодарил администрации Дональда Трампа за решение о продаже Украине противотанковых комплексов.

"Я хочу поблагодарить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса, министра обороны (Джеймса Меттиса) - который вместе с нами был на параде в честь Дня независимости и твердо пообещал, что будет принято это решение, государственного секретаря господина (Майка) Помпео и весь Конгресс, который твердо говорил, что Украина должна быть вооружена. Этот день настал ", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.