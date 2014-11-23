За сутки зафиксировано 70 обстрелов сил АТО, потерь нет

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

По данным пресс-центра, фактически большинство обстрелов проходило по трем направлениям: Луганское - 24, Донецкое - 20 и Дебальцевское - 20.

Поступила информация об обстреле бандитами населенных пунктов Ольхово, Сокольники, Счастье, Станично-Луганское, Трехизбенка, Опытное, Красногоровка, Николаевка, Авдеевка, Невельськое, Марьинка, Пески, Веселое, Тоненькое, Дебальцево, Новая Григорьевка, Чернухино, Миус, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Попасная-Первомайск, Никишино, Ольховатка, Еленовка, Углегорск.

На Мариупольском плацдарме огонь велся по позициям АТО в районе Чермалика и Павлополя.

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Во всех секторах ответственности сил АТО продолжается укрепление позиций, разветвления инфраструктуры. Украинские войска продолжают готовиться к выполнению боевых задач в зимний период.

Потерь личного состава в результате ведения боевых действий среди украинских подразделений не зафиксировано, отметили в пресс-центре АТО.