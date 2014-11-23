Боевики обстреляли из артиллерии позиции военных в окрестностях Мариуполя

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на штаб АТО сектора "М".

Обстрел начался около 6:30 на северо-востоке от Мариуполя. Ответным огнем артиллерии ВСУ огневые точки нападавших были подавлены.

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Ночь в Мариуполе прошла спокойно. Беспилотников зафиксировано не было.