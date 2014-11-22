Кличко: Голодомор - самая ужасная трагедия за всю историю украинского народа

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в комментарии журналистам перед церемонией чествования памяти жертв голодоморов в Украине, сообщили в пресс-службе Кличко.

"Трагедия Голодомора - самая ужасная за всю историю украинского народа, когда было сознательно уничтожено миллионы украинцев. Подобный ужас не должен больше никогда повториться. Сегодня на востоке тоже уничтожают украинцев, и в центре Европы в 21 веке люди умирают от голода из-за искусственно развязанного военного конфликта", - заявил Кличко.

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Он добавил, что узнал о Голодоморе в детстве от своей бабушки Евдокии Филипповны.

"Об этом тогда не писали и по истории не изучали, потому что хотели стереть память о наших близких, о нашем роде, села и города, которые тогда выкосило. Когда бабушка мне рассказывала о голоде, я думал, что это страшные сказки. А то была даже не вся ужасная правда. Поэтому наш долг - чтить память о погибших украинцев, не забывать историю своего народа", - отметил Кличко.

Справка УНИАН. Традиционно в последнюю субботу ноября Украина вспоминает жертв голодоморов, которые произошли при советской власти в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. По официальным данным, от голода тогда погибли 10 млн 63 тыс украинцев.

Чествование памяти погибших украинцев проходит в Национальном музее "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине". Также, традиционно по всей стране состоялась общенациональная минута молчания и всеукраинская акция "Зажги свечу памяти".