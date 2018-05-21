Украина прилагает недостаточно усилий для освобождения Сенцова - правозащитница

Сегодня ожидается ряд встреч адвоката Сенцова и правозащитников с представителями органов власти.

Украина прилагает недостаточно усилий для освобождения незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве на пресс-конференции заявила правозащитница и сокоординатор медийной инициативы по правам человека Мария Томак.

"У нас (в частности, с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе - УНИАН) сегодня довольно много важных встреч здесь, в Киеве, с представителями различных государственных органов. Мы надеемся, что это приведет к тому, что Украина будет занимать еще более проактивную позицию в вопросе освобождения Олега. Потому что нам кажется, что сейчас этих усилий недостаточно", - отметила она.

При этом Томак отметила, что Сенцов "очень нуждается" в интересе к его делу со стороны СМИ.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение 64 украинских политзаключенных в России.

*** Украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали. Сенцов удерживается в колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Кольченко отбывает наказание в колонии № 6 в Копейске Челябинской области.