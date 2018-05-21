Российский публицист: в течение 6-7 лет Донбасс в России будет забыт, а Путин лишится всех своих козырей

По словам российского публициста, новое поколение противников режима Путина в РФ будет более агрессивным, чем предыдущее.

В ближайшие несколько лет Россия столкнется с целым рядом системных проблем, а президент РФ Владимир Путин лишится всех своих козырей.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов.

Читайте такжеФСБ России обвинила помощника Джемилева в "экстремистской деятельности"

По его словам, в следующие 6-7 лет Донбасс будет забыт в РФ так же, как было забыто Приднестровье.

"Если не будет острого кризиса и радикальной смены парадигмы (а все это будет – 30 лет без революции в России не бывает), то даже при инерционном сценарии Донбасс будет забыт, как Приднестровье, падение режима аятолл в Иране приведет и к обрушению всей политической конструкции в Сирии, и она станет синонимом еще одного Афганистана, а финансы обречены на еще один обвал дефолтного типа – хотя бы из-за пузыря на рынке потребительских кредитов (полстраны уже на самом деле банкроты). Поэтому Путин лишится всех своих козырей", – прогнозирует Ихлов.

Кроме того, по его словам, новое поколение российских противников режима Путина будет более агрессивным, чем предыдущее.

"Дети Навального" станут новым средним классом (или новыми рассерженными горожанами), куда более упорными и ожесточенными, чем "хипстеры" 2012 года", – отмечает эксперт.