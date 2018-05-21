Вмешательство РФ в дела Украины уже вызывает "раздражение в массах" - российский публицист

По мнение эксперта, Владимир Путин предпочитает "замораживать" ситуацию и не попадать в ситуацию резкого политического выбора.

Вмешательство России в дела Украины и Сирии уже вызывает раздражение среди россиян.

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Такое мнение выразил в интервью изданию «Апостроф» российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов.

«Что же касается вовлечения в Украину и в Сирию, то они уже вызывают раздражение в массах, и победами на этих направлениях популярность не сыскать. Путин только не хочет, чтобы все рухнуло, и предпочитает "замораживать" ситуацию и не попадать в ситуацию резкого политического выбора. В гипотетическом случае начала всероссийских волнений наступление на Украину (так называемый "северный ветер") может ведь, напротив, только подхлестнуть протест, особенно если не будет мгновенного триумфа, а начнутся кровопролитные бои на улицах украинских городов», – сказал эксперт.