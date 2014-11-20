Чеченские наемники хвастаются в сети фотографиями с Донбасса: с оружием и удостоверениями "ДНР"

Чеченские наемники хвастаются в сети фотографиями с Донбасса. На некоторых снимках даже запечатлены удостоверения, подтверждающие их службу в военных формированиях "ДНР".

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Так, пользователь по имени Усман выложил в свой Instagram ряд фотографий с вооруженными боевиками, воюющими в Украине. На некоторых снимках бандиты запечатлены на фоне захваченных отделений милиции. Также крупным планом засняты их документы, выданные главой донецких сепаратистов Захарченко, сообщает Сиргис Информ.

На одной из фотографий с оккупантами сфотографировался лидер «ДНР» Захарченко. Еще на одной - чеченцы стоят вместе с российским журналистом Максимом Шевченко. Ранее он отрицал факты участия российских террористов в войне против Украины, называл боевиков «украинскими повстанцами» и «ополченцами», а также утверждал, что Путин не контролирует бандформирования в Донбассе.

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Еще на одном снимке террористы сфотографировались с чеченским флагом, что позволяет определить местность, откуда они приехали в Украину (фото - ниже).