Порошенко в Молдове возложил цветы к памятнику Шевченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент посетил дом Союза украинцев Молдовы «Заповит», который называют ”Украинский дом”. Порошенко оставил запись в книге почетных гостей.

Общаясь с представителями украинской общины в Национальном театре имени Василе Александру, президент поблагодарил за преданность традициям духовности и культуры украинского народа.

”Украина должна кардинально изменить отношение к украинцам, проживающим в Молдове”, – сказал глава государства. По словам Порошенко, нужно не только сохранить культуру и язык, но и сделать все, чтобы границ между нашими двумя странами не было. ”Это возможно только при одном условии: совместном движении и членстве в Европейском Союзе”, – подчеркнул президент.

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Во время общения, в частности, поднимались вопросы обмена студентами, создания украиноязычного телеканала, восстановления кафедры украинского языка и украиноведения в университете Кишинева. В конце встречи все присутствующие вместе с президентом спели гимн Украины, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в Молдове проживает около 600 тыс. украинцев по оба берега Днестра.

Вместе с Порошенко во встрече также принял участие молдавский премьер-министр Юрие Лянкэ.