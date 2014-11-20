Порошенко в Молдове возложил цветы к памятнику Шевченко
Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Молдову посетил город Бельцы, где провел встречу с представителями украинской общины и возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент посетил дом Союза украинцев Молдовы «Заповит», который называют ”Украинский дом”. Порошенко оставил запись в книге почетных гостей.
Общаясь с представителями украинской общины в Национальном театре имени Василе Александру, президент поблагодарил за преданность традициям духовности и культуры украинского народа.
”Украина должна кардинально изменить отношение к украинцам, проживающим в Молдове”, – сказал глава государства. По словам Порошенко, нужно не только сохранить культуру и язык, но и сделать все, чтобы границ между нашими двумя странами не было. ”Это возможно только при одном условии: совместном движении и членстве в Европейском Союзе”, – подчеркнул президент.
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Во время общения, в частности, поднимались вопросы обмена студентами, создания украиноязычного телеканала, восстановления кафедры украинского языка и украиноведения в университете Кишинева. В конце встречи все присутствующие вместе с президентом спели гимн Украины, говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в Молдове проживает около 600 тыс. украинцев по оба берега Днестра.
Вместе с Порошенко во встрече также принял участие молдавский премьер-министр Юрие Лянкэ.