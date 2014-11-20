Экс-регионалу, сыну командира УПА и лидеру крымских татар предлагают вместе привести Раду к присяге

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя ВР.

В частности, Турчинов предложил Подготовительной депутатской группе рассмотреть возможность открытия первого заседания парламента VIII созыва и приведения депутатов к присяге было совершено не одним старейшим депутатом, каким является 81-летний экс-регионал Звягильский, а «тремя уважаемыми представителями разных частей Украины».

Читайте такжеЦИК назвала первого депутата новой РадыТурчинов пояснил, что логично было бы привлечь к открытию первого заседания парламента VIII созыва не только «представителя Востока Ефима Звягильского, а и представителя Запада - Юрия Шухевича и известного общественного деятеля, представителя Автономной Республики Крым и крымскотатарского народа Мустафу Джемилева».

«Это не противоречит Конституции и Регламенту Верховной Рады Украины. Более того, приведение к присяге парламентариев именно этими тремя депутатами продемонстрировало бы единство украинского народа и сняло бы много негативных споров, которые раздавались вокруг этого вопроса», - подытожил Турчинов.