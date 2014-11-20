В России заявили, что поставки оружия из США в Украину нарушат «женевские договоренности»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

«Мы обратили внимание не только на подобного рода заявления (представителей США), но и на поездку представителей добровольческих батальонов в Вашингтон, которые стремились заручиться поддержкой администрации в изменении ее политики в отношении военной помощи Украине. Это очень серьезный сигнал. Если реально господин Блинкен (заместитель советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен), которого прочат на пост первого заместителя госсекретаря США, об этом заявил публично, и увязать это с предстоящим визитом вице-президента Джо Байдена в Украину, речь может идти о принципиальном изменении политики администрации США в отношении конфликта на юго-востоке Украины», - сказал Лукашевич.

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«Это очень серьезный сигнал сразу по нескольким причинам. Во-первых, это прямое нарушение договоренностей, в том числе достигнутых с участием США, я имею в виду женевское заявление от 17 апреля», - добавил он.

По его словам, подписанты этого документа, который «по прежнему не теряет актуальности, хотя это некий пройденный этап после того, как были достигнуты Минские договоренности по урегулированию конфликта, несут международные обязательства для всех участников этого процесса».

Лукашевич считает, что поставки летального оружия США в Украину может быть серьезным дестабилизирующим фактором, который может серьезно повлиять на расклад сил в этом регионе.

Как сообщал УНИАН, накануне на слушаниях в Конгрессе заместитель советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен, которого Барак Обама предлагает на должность заместителя госсекретаря, заявил, что Соединенные Штаты Америки должны предоставить Украине оружие.

Блинкен указал на «серьезные нарушения» со стороны России Минских соглашений по прекращению огня на востоке Украины и дальнейшим шагам для достижения мира.

По мнению Блинкена, предоставление Киеву оружия может побудить Москву «дважды подумать и удержать ее от последующих действий».

Аналитики считают, что поставки военной техники Украине имеют широкую поддержку в Конгрессе, где после промежуточных выборов большинство в обеих палатах имеют республиканцы.

18 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что со стороны России наблюдается «серьезное наращивание военной мощности» и на востоке Украины, и на российской стороне границы. Столтенберг призвал Москву отвести свои войска.