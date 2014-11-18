Генсек НАТО: РФ продолжает наращивать военное присутствие в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генсек альянса заявил в Брюсселе в преддверии заседания министров обороны стран-членов ЕС.

"Мы видим, что Россия продолжает дестабилизировать Украину, мы видим движение войск, оборудования, танков, артиллерии и продвижение средств воздушной обороны. Это является нарушением договоренностей о прекращении огня. Мы призываем Россию вывести свои войска из восточной Украины и уважать Минские договоренности", - заявил Столтенберг.

Он сообщил, что информацию о наращивании военного присутствия России как в Украине, так и на российской стороне границы, НАТО получает из различных источников.

"Мы говорим о подразделениях, оборудовании, артиллерии и современной системе обороны. Это серьезное наращивание военного присутствия, и мы призываем Россию вывести свои войска и присоединиться к мирному решению", - подчеркнул генсек альянса.

Столтенберг констатировал, что ЕС и НАТО "очень хотят мирного урегулирования кризиса в Украине".

Читайте такжеВ НАТО обеспокоены активностью военной авиации России у границ Европы"Причина кризиса - действия, вызванные Россией. У России есть выбор - она может быть частью мирного решения или может продолжать идти по пути изоляции. Международное сообщество призывает Россию быть частью мирного урегулирования кризиса в Украине, и мы призываем Россию вывести свои войска, уважать Минские договоренности и прекратить подпитывать конфликт в Украине, поддерживая сепаратистов", - добавил он.

По словам генсека альянса, НАТО будет "делать все, что может".

"Я приветствую усилия ЕС и канцлера Германии Меркель сделать возможным мирное решение. Это важно для Украины и нас", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он в очередной раз напомнил о позиции НАТО и ЕС относительной полной поддержки Украины.

"Мы - НАТО и ЕС - также полностью поддерживаем Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказал генсек.

Кроме того, Столтенберг приветствовал "очень важную" работу наблюдателей ОБСЕ, которые работают в Украине.