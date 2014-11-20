Экс-министр Януковича Ставицкий сменил фамилию на Розенберг

Об этом сообщает в своем блоге на сайте Украинская правда бывший журналист и кандидат в депутаты Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.

"По данным моих источников, Ставицкий теперь никакой не Ставицкий. Его новая фамилия - Эдуард Розенберг (Eduard Rosenberg)", - написал Лещенко.

Это означает, что Ставицкий не только избежал украинского правосудия, получив гражданство Израиля, который не выдает своих граждан, но и "купил свободу" путешествовать по миру, ведь украинский ордер на арест выдан на Эдуарда Ставицкого. Так же Ставицкий, а не Розенберг объявлен в розыск по линии Интерпола.

Читайте такжеЭкс-глава Минэнерго Ставицкий получил израильское гражданство - Геращенко"Гражданин Украины, арест которого был санкционирован по всей планете, превратился в респектабельного гражданина Израиля. И, в отличие от Ставицкого, владелец паспорта на имя Эдуарда Розенберга может свободно путешествовать по планете, поскольку не находится в розыске", - пишет Лещенко.

По его данным, фамилию сменила и жена Ставицкого, став Еленой Розенберг.

Лещенко привел возможный адрес экс-министра в Израиле и пообещал инициировать обращение в Генпрокуратуру, чтобы объявить в розыск также и Розенберга.

Напомним, после бегства Януковича Генеральная прокуратура провела одновременно 32 обыска в рамках расследования уголовных дел, по которым проходят бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий и бывший министр аграрной политики Николай Присяжнюк.

В руки следствия попали материальные ценности почти на 10 миллионов долларов.

4,8 миллиона долларов наличными. 49,8 килограммов золота. Огромное количество ювелирных изделий и часов.