"Там нет нефти": немецкий генерал объяснил, почему РФ не будет нападать на страны Балтии

65-летний Ханс-Лотар Домрезе до своего решения уйти в отставку в 2016 году был одним из наиболее высокопоставленных генералов Бундесвера.

65-летний генерал Бундесвера в отставке Ганс-Лотар Домрезе считает, что Россия не будет осуществлять нападение на страны Балтии, поскольку такой шаг будет неоправданным.

Об этом генерал рассказал в интервью DW.com.

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«Я не думаю, что россияне нападут на страны Балтии. С военно-технической точки зрения, они могут это сделать, потому что речь идет о небольших странах. Но зачем? Там нет нефти, выход к Балтийскому морю Россия имеет. Это стало бы сомнительным достижением, а потери были бы огромными и еще риск Третьей мировой войны. Не думаю, что президенту Путину и его советникам нравится такая идея. Поэтому там, в странах Балтии, ситуация стабильная», – сказал Ханс-Лотар Домрезе.

65-летний Ханс-Лотар Домрезе до своего решения уйти в отставку в 2016 году был одним из наиболее высокопоставленных генералов Бундесвера. Среди прочего он служил в генштабе немецкой армии, возглавлял международные силы в Афганистане и был командующим Объединенных сил НАТО в нидерландском Брюнсуме.