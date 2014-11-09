Сенатор МакКейн: Перемирие фактически умерло, санкции США и ЕС должны быть усилены

Об этом заявил сенатор США Джон МакКейн, пишет Украинская правда .

"Россия нарушила соглашения о прекращении огня и снова поставляет пророссийским сепаратистам в Украине военную технику и вооружение. Ни для кого не стало сюрпризом сообщение, что большие колонны российских танков, артиллерии и военного персонала вернулись обратно в восточную Украину", - заявил МакКейн.

"Если это правда, то это будет последним и самым убедительным основанием считать, что соглашение о прекращении огня фактически умерло. Если эта информация подтвердится, это должно привести к немедленному ужесточению санкций США и ЕС (по РФ)", - добавил МакКейн.

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Однако, по его словам, Штаты должны обеспечить Украину "военными возможностями, чтобы защитить свою суверенную территорию и противостоять агрессии Путина".

По мнению сенатора, "если этого не сделать, Путин будет продолжать пытаться поглотить все больше и больше территории Украины для своей новой Российской империи".

Также Маккейн отметил: "Соединенные Штаты и Европа должны прекратить считать, что предоставление летальной военной помощи Украине будет провоцировать Путина к дальнейшей агрессии".

По словам сенатора, больше всего Путина провоцирует "нежелание США и ЕС сделать эти шаги".