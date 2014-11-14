Сенатор Маккейн: История будет судить Обаму за бессмысленную гибель невинных украинцев

Американский сенатор Джон Маккейн выступил с резкой критикой президента США Барака Обамы, которого считает ответственным за непредоставление Украине оружия, сообщает Радио Свобода.

«Когда я говорю своим избирателям, что после того, что делает Путин, мы до сих пор не предоставили украинцам оружие, они в это не верят. Они не верят, что мы можем наблюдать, как украинцы умирают в то время, как мы даже не даем им оружие для защиты. История будет судить этого президента не только как неудачного президента, но как того, кто ответственен за бессмысленную гибель невинных украинцев», - утверждает сенатор.

Так он отреагировал на последние сообщения о движении российских войск и вооружений на востоке Украины и вблизи украинских границ.

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Республиканец Джон Маккейн не впервые выступает с критикой действий администрации Обамы во время украинского кризиса. В декабре 2013 года в разгар событий на Майдане сенатор посетил Украину и выступил в поддержку демонстрантов, которые в то время требовали от тогдашнего президента Януковича не отказываться от евроинтеграции и наказать виновных в расправе над активистами 30 ноября.

Республиканцы после последних промежуточных выборов укрепили свое представительство в Палате представителей и получили большинство в Сенате. Аналитики предполагают, что это может заставить президента Обаму, который является демократом, изменить часть своей администрации.

Россия отрицает присутствие своих войск и вооружений на востоке Украины. НАТО и США на этой неделе заявили, что подтверждают сообщения украинских силовиков о введении на восток Украины новых тяжелых вооружений и войск из России.