Президент подписал закон о статусе переселенцев

Об этом сообщил в Facebook глава пресс-службы Порошенко Святослав Цеголко.

Законом предусмотрено, что внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, постоянно проживающий на территории Украины, которого заставили или который самостоятельно покинул свое место проживания в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, массовых нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Законом предусмотрено, что гражданин Украины имеет право на защиту от принудительного внутреннего перемещения или принудительного возвращения на оставленное место проживания.

Факт внутреннего перемещения подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Для получения справки внутренне перемещенное лицо должно обратиться в структурное подразделение местной государственной администрации по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания с заявлением о получении справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Читайте такжеПереселенцев с Донбасса уже больше 445 тысяч Законом определено, что внутренне перемещенное лицо имеет право на:

безопасные условия жизни и здоровья; достоверную информацию о наличии угрозы для жизни и здоровья на территории его оставленного места жительства, а также места его временного поселения, состоянии инфраструктуры, окружающей среды, обеспечении его прав и свобод; создание надлежащих условий для его постоянного или временного проживания; обеспечение органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права возможности безвозмездного временного проживания (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента взятия на учет внутренне перемещенного лица; для многодетных семей, инвалидов, пожилых людей этот срок может быть продлен; содействие в перемещении его движимого имущества; содействие в возвращении на прежнее постоянное место жительства; обеспечение лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством; оказание необходимой медицинской помощи в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения; устройство детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения; получение социальных и административных услуг по месту пребывания; проведение государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование по месту пребывания; на бесплатный проезд для возвращения к своему покинутому месту жительства во всех видах общественного транспорта в случае исчезновения обстоятельств, которые вызвали такое перемещение.

Закон определяет полномочия Кабинета Министров Украины по вопросам обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, законом предусмотрено, что местные органы власти обеспечивают бесплатное питание в соответствии с законодательством внутренне перемещенных лиц на период до получения такими лицами статуса безработных или их трудоустройства, но не более 1 месяца и др.