Решение Гааги по Крыму: в МИД ожидают, что украинские компании в течение полугода получат компенсации от России

В МИД убеждены, что Россия будет пытаться обжаловать решение Третейского суда в Гааге, который постановил, что РФ должна возместить ряду украинских компаний убытки в результате аннексии Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что украинские компании в течение полугода получат компенсации от Российской Федерации за ущерб в результате оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала".

Она отметила, что Третейский суд в Гааге зафиксировал первую сумму, которую Россия должна выплатить за оккупацию Крыма. Она назвала такое решение суда "первым выигрышем по существу".

"Мы ожидаем, что сейчас в течение полугода все компании, которые подали (иски) в 2015-2016 годах, получат уже компенсации, так как первый этап, который касался юрисдикции, а именно - ответственности России за инвестиции, сделанные в Крыму, прошел с положительным результатом, и все истцы, которые судились с Россией, все получили положительные заключения арбитражей", - отметила Зеркаль.

Она заявила, что никто не ставит под сомнение тот факт, что Крым - это территория Украины, и поэтому Россия "как страна-оккупант, как страна, которая осуществляет эффективный контроль над Крымом, несет ответственность за все инвестиции, сделанные в Крыму до оккупации".

Читайте такжеМИД об игнорировании Россией решения суда в Гааге о компенсации убытков за аннексию Крыма: спрятаться в кустах не получится

"То, что произошло на этой неделе, это фактически первая фиксация суммы, которую Россия должна компенсировать всем инвесторам, которые подавали иски", - сказала Зеркаль.

В то же время она выразила убеждение, что компании, которые подавали иски в 2016-2017 годах, также должны получить положительное решение суда.

"Это "лавина", которую, я думаю, что невозможно уже будет остановить. И россияне это тоже уже понимают. Я думаю, что они сейчас будут пытаться играть и выигрывать время, задерживая решения в судах, оспаривая процедуры. В то же время обжалование процедур не освобождает от выполнения решений", - заявила Зеркаль.

Отдельно она объяснила, что в исках украинских компаний речь идет о претензиях по собственности имущества, а не о принадлежности суверенной территории.

Как сообщал УНИАН, Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Речь идет о сумме в 159 млн долларов.

Как сказано в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Стоит отметить, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия будет вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии.

Иск к России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.