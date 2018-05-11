Суд отказался выпустить из-под стражи соратника Саакашвили

По словам адвокатов, сторона обвинения хочет удерживать Дангадзе под стражей, чтобы склонить его к подписанию соглашения со следствием.

Печерский районный суд города Киева отказал адвокатам руководителя Киевского областного отделения партии «Движение новых сил» Севериона Дангадзе в удовлетворении ходатайства об изменении их клиенту меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую - круглосуточный домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 11 мая, принял следователь судья Роман Новак.

"В удовлетворении ходатайства защитника Сидорчук, которая действует в интересах подозреваемого Дангадзе об изменении меры пресечения, отказать", - заявил он.

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При этом, судья обязал правоохранительные органы расследовать озвученную адвокатами во время судебного заседания информацию о давлении на подозреваемого через его родных, в частности, мать. По словам адвокатов, сторона обвинения хочет удерживать Дангадзе под стражей, чтобы склонить его к подписанию соглашения со следствием. Кроме того, защитники заявляли о давлении на родных Дангадзе, в частности, его мать, чтобы она повлияла на сына для заключения им такого соглашения, после чего дать показания против лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

"9 мая утром родной маме нашего подзащитного сломали руку при попытке вынудить через нее господина Дангадзе к соглашению со следствием. Его мама присутствовала на всех судебных заседаниях. К большому сожалению, сегодня ее нет. Но из-за обстоятельств, от нее не зависящих. Потому что сегодня к ней снова пришли неизвестные лица, которые угрожали физическим уничтожением и предлагали ей сделать официальное предложение сыну и уговорить его на сделку со следствием", - заявил адвокат Роман Кругляк.

"Ему предлагают сделку со следствием, ваша Честь, исключительно с целью дачи показаний на господина Михаила Саакашвили", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера Печерский районный суд города Киева перенес на сегодня, 11 мая, на 12:00 рассмотрение ходатайства адвокатов руководителя Киевского областного отделения партии «Движение новых сил» Севериона Дангадзе об изменении ему меры пресечения. Соответствующее решение принял судья по Роман Новак из-за невозможности установить личность подозреваемого, который в этот момент находился в железной клетке для задержанных в зале суда.

5 декабря 2017 года руководителю Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Луценко заявил, что Дангадзе через доверенное лицо обратился к беглому бизнесмену Курченко с предложением финансировать деятельность лидера ДНС Михаила Саакашвили. По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также была зафиксирована передача средств, сообщил Луценко.

6 декабря Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога. После истечения срока действия постановления на очередных заседаниях суд продолжил действие меры пресечения. Последний раз Печерский районный суд Киева продолжил на два месяца арест соратника Саакашвили в конце марта - до 27 мая. 29 мая истекает срок досудебного расследования по данному уголовному производству. Саакашвили проходит по делу "Дангадзе-Курченко" в качестве подозреваемого.