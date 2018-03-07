Суд разрешил спецрасследование по махинациям Курченко: ему грозит до 15 лет тюрьмы

В ведомстве отметили, что санкция самой тяжкой из инкриминируемых статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Сегодня следственный судья Печерского районного суда г. Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на странице в Facebook.

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В сообщении отмечается, что, в частности, ГПУ получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству о подозрении Курченко «в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, в том числе завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб».

«Нанесенные преступной организацией убытки, активным участником которой является С.Курченко, превышают 14 млрд грн», - сообщили в ГПУ.

Правоохранители также сообщили, что по соответствующим фактам Курченко уведомили о подозрении.

«Санкция самой строгой из инкриминируемых статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск.

Постановлением следственного судьи Курченко избрана мера пресечения - содержание под стражей.