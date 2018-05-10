В немецком Аахене проходит встреча Порошенко, Меркель и Макрона (видео)
В немецком Аахене проходит встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Читайте такжеМиротворцы и реформы: эксперты назвали темы сегодняшней встречи в нормандском формате без Путина
Как передает собственный корреспондент УНИАН, Порошенко первым прибыл к городской ратуше, в здании которой проходят переговоры. Через некоторое время к ратуше прибыли Меркель и Макрон.
Встреча продлится до начала церемонии вручения президенту Франции премии Карла Великого.
Ожидается, что лидеры трех стран обсудят состояние выполнения Минских договоренностей и ход реформ в Украине.
Начал встречу с Президентом Франции @EmmanuelMacron и Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o— Петр Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.