В немецком Аахене проходит встреча Порошенко, Меркель и Макрона (видео)

В ходе встречи они обсудят Минские договоренности и реформы в Украине.

В немецком Аахене проходит встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, Порошенко первым прибыл к городской ратуше, в здании которой проходят переговоры. Через некоторое время к ратуше прибыли Меркель и Макрон.

Встреча продлится до начала церемонии вручения президенту Франции премии Карла Великого.

Ожидается, что лидеры трех стран обсудят состояние выполнения Минских договоренностей и ход реформ в Украине.