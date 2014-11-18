Штайнмайер: военные действия на Донбассе не должны возобновиться

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

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«Мы обсудили разные возможности, чтобы не вернуться к тому состоянию, которое было в июле-августе, когда существовала военная конфронтация», - сказал он.

Вместе с тем Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз подчеркнул необходимость выполнения минских договоренностей, в частности что касается демилитаризации военной зоны на востоке Украины, освобождения всех заложников, возобновления контроля украинских силовиков на государственной границе.