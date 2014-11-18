Штайнмайер: военные действия на Донбассе не должны возобновиться
14:40, 18 ноября 2014Политика
0
Военные действия на востоке Украины не должны возобновиться.
REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
Читайте такжеНа востоке Украины ситуация снова ухудшается - Штайнмайер
«Мы обсудили разные возможности, чтобы не вернуться к тому состоянию, которое было в июле-августе, когда существовала военная конфронтация», - сказал он.
Вместе с тем Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз подчеркнул необходимость выполнения минских договоренностей, в частности что касается демилитаризации военной зоны на востоке Украины, освобождения всех заложников, возобновления контроля украинских силовиков на государственной границе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter