Реформа ГАИ начнется с Хмельницкого – Аваков

08:03, 19 ноября 2014
Политика
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Реформирование ГАИ начнется в Хмельницком, где будет проведен первый эксперимент по ликвидации ведомства в его нынешнем виде.

/ dk.lviv.ua

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

"Новая патрульная полицейская служба, оснащенная новыми автомобилями, оборудованием, а главное - новыми функциями. Упрощены регистрационные процедуры. Внедрение системы электронного контроля за средствами ПДД", - написал министр.

По его словам, нововведения стартуют с января. Также Аваков попросил «меньше критики - больше конкретики и помощи от общества».

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После Хмельницкого реформы будут внедряться в Киеве, а потом - по всей Украине.

"Успех реформы зависит не только от зарубежного опыта, но, прежде всего, от нас с вами. Как мы это примем и адаптируем у себя в стране. Сначала в Хмельницком, потом в Киеве - далее везде", - написал глава МВД.

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