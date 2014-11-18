Сын Януковича обвинил Геращенко во лжи

Об этом говорится в заявлении сына президента-беглеца, обнародованном во вторник вечером, пишет Украинская правда.

"Данное утверждение является наглой и преступной ложью, высказанной в попытке отчитаться перед народом Украины о ходе расследования трагических событий на Майдане в преддверие их годовщины", - заявил Янукович.

Читайте такжеИнтерпол не объявляет Януковича в розыск из-за давления России - Геращенко

"Желая скрыть от народа Украины правду, советник министра МВД решил не искать виновных в убийствах, а назначить их. При этом, уважаемый советник присвоил себе функции и обвинителя, и судьи, забыв о презумпции невиновности", - добавил он.

"Я уже дал поручение адвокатам предпринять меры для опровержения этих лживых обвинений в мой адрес", - заявил Александр Янукович.