За сутки боевики 9 раз обстреляли позиции ОК "Север"

Об этом сообщает ОК «Север» на своей странице в Facebook.

«Несмотря на постоянные обстрелы со стороны незаконно созданных вооруженных формирований, за минувшие сутки девять (пять из минометов и четыре из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град») потерь среди личного состава и техники войск оперативного командования «Север» нет», - говорится в сообщении.

«Огневое поражение осуществлялось по личному составу, выполняющему боевые задания в районе населенных пунктов Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье», - отмечает ОК «Север».

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 8 раненыСообщается, что «в большинстве случаев благодаря огромным объемам выполненных боевых заданий инженерными подразделениями войск оперативного командования «Север», грамотно обустроенными фортификационными сооружениями для личного состава, которые выполняют боевые задачи в районе боевого назначения, укрытием для военной техники, удается не допустить потерь среди личного состава и техники».