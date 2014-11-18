Боевики проводят перегруппировку войск в районе Донецка – Тымчук

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В Петровском районе Донецка остались лишь отдельные подразделения бандформирования «Оплот» с минимумом тяжелой техники, выполняющие задачу по «прикрытию западного направления»», - сообщает Тымчук.

Также, по информации ИС, продолжается переброска немногочисленных групп боевиков в район Еленовки – Новотроицка, а так же в район н.п.Горловка и Енакиево в качестве доукомплектования сосредоточенных в этих районах ударных тактических групп.

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"В районе н.п.Горловка зафиксированы «кочующие» установки РСЗО (до 3 ед.). После нанесения огневого удара данные РСЗО меняют позиции. Также в данном районе боевики используют в боях как минимум 4 танка (ещё до 5 единиц находятся в ремонте)", - сообщают в ИС.

Кроме того, отмечено появление транспорта с раненными боевиками и российскими военнослужащими в Алчевске и Перевальске.