Порошенко обсудил с Орбаном возможности диверсификации поставок газа

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Орбана.

”Порошенко предложил создать рабочую группу между Украиной, Венгрией и Словакией для использования новых технических возможностей для укрепления энергетической безопасности в Европе”, - говорится в сообщении.

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Президент также отметил важность совместных подходов в энергетической политике для укрепления региональной и европейской энергетической безопасности.

Кроме того, собеседники обсудили новые технические возможности диверсификации поставок газа благодаря запуску нового интерконнектор между Венгрией и Словакией уже в конце этого года.