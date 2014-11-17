СБУ задержала 12 диверсантов, причастных к взрыву в пабе «Стена»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что «задержано в целом двенадцать человек, в т.ч. двух главарей группы. Речь идет об особо опасной ДРГ, у членов которой были обнаружены и изъяты автоматы АК 74 и патроны к ним, гранаты РГД-5 и ВОГ-25, детонаторы, наборы для установления растяжек, а также семь противопехотных мин с маркировкой российских производителей, которые запрещены к использованию Оттавской конвенцией 1997 года».

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Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский подчеркнул, что «использование этих мин является античеловеческим. От таких и схожих мин во время войн на территории бывшей Югославии очень часто страдали дети. Люди, которые подрывались на таких минах, погибали или оставались калеками на всю жизнь...».

Контрразведка СБУ установила, что обезвреженная группа диверсантов была звеном в составе созданной, финансированной и управляемой спецслужбами Российской Федерации сети террористических групп, целью которых была дестабилизация ситуации в регионе.

Лубкивский сообщил, что «подавляющее большинство террористов прошли хорошую подготовку на территории Российской Федерации, в частности в Тамбове. Там они получили минно-подрывную, снайперскую и стрелковую спецподготовку. На изъятых электронных носителях обнаружены методические материалы, предоставленные им инструкторами во время прохождения этой подготовки. Задержанные планировали и другие террористические акты, которые удалось предотвратить, благодаря согласованным действиям украинских спецслужб и правоохранителей».

В сообщении подчеркивается, что «задержанные диверсанты напрямую причастны к взрыву в харьковском пабе «Стена», в результате которого посетители получили тяжелые ранения, мосту возле клуба «Британия» и попыткам совершить другие террористические акты. У одного, в частности, изъят видеоотчет об упомянутых выше диверсионно-террористических актах. Они также планировали массированное вооруженное нападение на один из блокпостов на границе Харьковской и Донецкой областей».

В рамках уголовного производства, зарегистрированного следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные и оперативно-розыскные действия.