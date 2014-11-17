The New York Times: Поставляя оружие сепаратистам, Россия нарушает договор с Украиной, утверждает Обама

Об этом пишет в статье, которая называется «Поставляя оружие сепаратистам, Россия нарушает договор с Украиной, утверждает Обама», опубликованной в американской газете The New York Times, Марк Ландлер.

Выступая перед журналистами в конце ежегодного саммита «Большой двадцатки», в которую входят 19 промышленных и развивающихся стран наряду с Европейским Союзом, Обама сказал, что россияне снабжают тяжелым вооружением сепаратистов в Украине, нарушая соглашение, которое Россия подписала с Украиной несколько недель назад.

«Мы занимаем очень жесткую позицию в том, что касается соблюдения основных международных принципов, – сказал он, – и один из этих принципов предполагает запрет на вторжение в другие страны или финансирование представителей агрессора, а также их поддержка такими способами, которые раскалывают страну, где есть механизмы для проведения демократических выборов».

Барак Обама, который встретился с президентом России Владимиром Путиным на экономическом саммите в Пекине на прошлой неделе и на саммите G20 в эти выходные, сказал, что предупредил его о том, что если российские власти не изменят свой курс в Украине, изоляция, в которой сейчас оказалась Россия, будет продолжаться». По его словам, их встречи носили обычный «деловой и прямолинейный характер».

Это были одни из самых жестких заявлений Обамы о действиях России за все время украинского кризиса. Но после встречи с европейскими лидерами, в ходе которой они обсудили дальнейшие шаги, было неясно, есть ли у союзников желание перейти к следующему раунду санкций. «На данный момент уже введенные санкции кусаются достаточно больно», – сказал американский президент.

Вопрос российской агрессии в отношении Украины звучал повсеместно на саммите G20. Некоторые лидеры, в том числе премьер-министр Австралии Тони Эбботт и премьер-министр Канады Стивен Харпер, оказали довольно холодный прием Путину. Канадский премьер сказал ему: «Думаю, я должен пожать вам руку, но я могу сказать вам лишь одно:убирайтесь из Украины».

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон осудил действия г-на Путина, сказав, что российский лидер находится на «перепутье».

«Если он будет продолжать дестабилизировать Украину, будут новые санкции, дополнительные меры, и отношения между европейскими странами и США, с одной стороны, и Россией, с другой, будут совершенно другими», – сказал Кэмерон во время пресс-конференции в Брисбене.

Сам Путин описал саммит в положительном свете, заявив перед отъездом из Брисбена, что практически каждый вопрос, который обсуждался, был полезным – даже вопрос о новых санкциях в связи с ситуацией в Украине – и сказал, что ему нужно уехать раньше только потому, что ему предстоял очень долгий перелет в Россию.

«Наша работа была очень конструктивной и дала определенные результаты», – сказал он журналистам, как сообщалось на сайте Кремля.

Тема Украины не была предметом для обсуждения на широких встречах, но во время двусторонних встреч Путина с другими мировыми лидерами этот вопрос постоянно поднимался. Путин сказал, что он четко изложил свое мнение о том, что санкции вредят и тому, против кого они направлены, и тому, кто их вводит.

Министры иностранных дел Европейского Союза встречаются в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить санкции и ситуацию в Украине, где сообщения о предположительно российских военных конвоях подогревают слухи о новом наступлении мятежников в ближайшее время.

«Это может показаться вам странным, но я считаю, что есть надежда на урегулирование этой ситуации», – сказал г-н Путин, не вдаваясь в подробности. Он выразил удивление, однако, по поводу того, что украинское правительство намерено разорвать все финансовые связи с сепаратистскими Донецкой и Луганской областями, назвав это «экономической блокадой».

«Почему украинские власти сейчас отрезают эти регионы своими же руками? Я не понимаю этого», – сказал он, добавив, что это неправильный способ экономии денег. «Я не думаю, однако, что это нанесет смертельный удар по региону», – добавил он.

Путин отрицал, что уезжает рано, поскольку стал объектом критики на саммите, объяснив свой отъезд трудовой этикой. Из Брисбена до Владивостока лететь девять часов, а затем еще девять часов до Москвы, рассказал он.

«Все же нужно успеть вернуться домой и быть готовым к работе в понедельник», – сказал президент. «Хорошо было бы иметь возможность поспать хотя бы 4-5 часов».

На саммите G20 лидеры выразили обеспокоенность состоянием военной кампании против Исламского государства в Ираке и Сирии. По словам Барака Обамы, еще слишком рано говорить о том, побеждают ли США и их союзники по коалиции.

Обама опроверг информацию о том, что он якобы приказал официально пересмотреть стратегию борьбы с боевиками в Сирии. Он сказал, что хотя Белый дом постоянно пересматривает свою тактику в Сирии и Ираке, основные элементы стратегии остались прежними.

Дав отпор тем, кто скептически относится к его стратегии, американский президент заявил, что у Соединенных Штатов никогда не будет «общего дела» с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом в ходе кампании против ИГИЛ, потому что это оттолкнет местных мусульман-суннитов.

«Мы сообщили сирийскому режиму, что, когда мы проводим операции, нацеленные на ИГИЛ, в их воздушном пространстве, им не рекомендуется сражаться с нами», – сказал г-н Обама. «Кроме того, никто не ожидает, что мы каким-то образом собираемся вступать в союз с Асадом. Он не заслуживает доверия в этой стране».

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты не ищут способов отстранения Асада от его должности – свидетельство того, что кампания против боевиков Исламского государства дала возможность Асаду передохнуть. Для долгосрочного политического урегулирования ситуации в Сирии понадобится участие Ирана и Турции, а также главного покровителя правительства Асада, России, сказал Обама.

Хотя президент Обама по-прежнему исключает необходимость участия в операции американских сухопутных войск – такого же мнения придерживается и председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Мартин Демпси, который также не рекомендует использовать их – он сказал, что в некоторых случаях участие войск может быть необходимым. Хотя раньше он отказывался говорить о таких сценариях, он все же сделал это.

«Если мы обнаружим, что в руки к боевикам ИГИЛ попало ядерное оружие, – сказал Обама, – и нам придется начать операцию по его изъятию, в таком случае да, вы можете ожидать, что не только председатель Демпси будет рекомендовать отправить сухопутные войска США, чтобы забрать у них это оружие, но и я лично отдам такой приказ».

Эти комментарии г-на Обамы прозвучали в конце напряженной недельной поездки в Азию, результатом которой стало очень важное соглашение с Китаем в вопросе климатических изменений, прогресс в ряде торговых переговоров и ответный визит президента в Мьянму, во время которого он настаивал на том, что правительству страны необходимо продолжать проведение реформ.

«Если вы спросите меня, я скажу, что это была хорошая неделя», – сказал он. «Я намерен использовать этот импульс, когда вернусь домой завтра».

Вспоминая о своей поездке, президент США с особой гордостью говорил о том, что США и Китай договорились выработать общую позицию в вопросе о дополнительных сокращениях выбросов углерода до следующего раунда международных переговоров о климате в Париже в 2015 г.

Читайте такжеForbes: Путин обещает продавать больше нефти в юанях и рубляхПрезидент сказал, что не может быть «никаких оправданий», чтобы и развитые и развивающиеся страны не объединились с целью «заключить мощное глобальное соглашение по вопросам климата в следующем году».

Поскольку американская экономика в настоящее время превосходит экономики европейских стран и Японии по своим показателям, Барак Обама на этом саммите был в более сильной позиции, чем на прошлых встречах. Представители Администрации сказали, что им удалось добиться того, чтобы сообщение о политике, ориентированной на рост, появилось в коммюнике лидеров, опубликованном в конце встречи.

В коммюнике, как правило, есть баланс между преимуществами роста и жесткой экономии. Но Барак Обама сказал: «Все страны G20 объявили о стратегии увеличения роста и создании большего количества рабочих мест».