НАПК направило в суд протоколы относительно омбудсмена Денисовой

Агентство установило, что в ходе назначения Людмилы Денисовой на должность имел место конфликт интересов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд протоколы об административных правонарушениях, составленные в отношении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Как сообщается на сайте НАПК, соответствующее решение принято на заседании членами Агентства.

НАПК установило, что Денисова как народный депутат Украины «совершила действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады Украины по вопросу повестки дня о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека».

«Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что ответственность за такое правонарушение предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятие решений в условиях такого конфликта интересов - штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, но основанием для производства по делу об административном правонарушении, отметили в Агентстве.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2017 года истек срок полномочий уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской. 15 марта 2018 года ВР назначила омбудсменом народного депутата от фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову.