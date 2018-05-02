Прокуратура будет просить для нападавших на Найема меру пресечения в виде содержания под стражей

Ходатайство о мере пресечения для троих напавших на народного депутата Найема уже внесено в Шевченковский райсуд Киева, сообщает столичная прокуратура.

Прокуратура будет просить для напавших на народного депутата Украины Мустафу Найема меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, прокуратура в своем ходатайстве будет просить суд избрать содержание под стражей в качестве меры пресечения для всех троих подозреваемых, однако суд может избрать любую меру пресечения для них.

Она добавила, что пока неизвестно, когда состоятся заседания суда, поскольку еще не было процедуры автораспределения дел, после которой становится известно, какой именно следственный судья будет рассматривать данные ходатайства.

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Также Максимец подтвердила, что разыскиваемый Министерством внутренних дел Магомед-Амин Саитов по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 296 и части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины является четвертым подозреваемым по делу нападения на Найема.

Как сообщал УНИАН, ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко написал в Facebook, что объявленный в розыск четвертый подозреваемый в нападении на Найема Магомед Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Правоохранители устанавливали его местонахождение.