Глава Минкульта рассказал, какие праздники придут на смену традиционному «Первомаю» (видео)

За последние четыре года у страны появилось множество дат, достойных стать выходными и праздничными днями, указал министр.

Праздник первого мая, который отмечается в независимой Украине как День труда, утратил свою актуальность. Сегодня его используют как лишний выходной, чтобы выехать на загородный участок или природу.

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Такое заявление в эфире «5 канала» сделал министр культуры Украины Евгений Нищук. По его словам, Украина переживает переходной этап относительно нескольких очень чувствительных дат.

"С одной стороны – не хочется определенную возрастную категорию задеть за живое, с другой – не хочется дать шанс еще большей манипуляции или провокации. Но вместе с тем сейчас "Институт национальной памяти" определенный драфт календаря и празднования дат подал», - напомнил министр.

«День труда уже давно не является праздником и парадом. Это дата, когда те, кто имеет огород и приусадебные участки, едут на огороды, а большое количество людей просто пользуется выходным днем, чтобы поехать, в конце концов, отдохнуть на природу… Насколько это важно сохранить? Я думаю, что рано или поздно это изменится", – указал Нищук.

По его словам, за последние годы у Украины появились новые даты, которые достойны стать выходными и праздниками.

"За последние четыре года у нас появилось значительно больше других дат, которые надо делать не просто выходными, а датами реального почитания и празднования. Это дата реальных героев, дата добровольцев, даты гибели солдат под Иловайском, Дня свободы, 14 октября − День защитника Отечества. Это те новые даты, которые вошли с нашей историей", – сказал он.

Напомним, накануне в центре Киева прошел митинг левых политических организаций, заявленный, как "Марш трудящихся". По словам участников, многие из них пришли по привычке праздновать "Первомай".