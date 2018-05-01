В Киеве прошел первомайский марш (фоторепортаж)

По словам участников, многие из них пришли по привычке праздновать "Первомай".

В центре Киева прошел митинг левых политических организаций, заявленный, как "Марш трудящихся".

Как отметили в столичном городском совете профсоюзов, мероприятие "призвано привлечь внимание органов государственной и местной власти, работодателей и бизнеса к необходимости решения насущных проблем человека труда". Об этом сообщает ZN.ua.

Читайте такжеВ Харькове в участников первомайской демонстрации бросили пакет с кефиром – СМИ

Митингующие – по разным оценкам от 600 до тысячи человек, собрались возле станции метро "Крещатик", после чего колонна двинулась на Европейскую площадь. Участники марша рассказали, что пришли на мирный митинг за права трудящихся.

Во время марша-митинга порядок обеспечивали Нацгвардия и Патрульная полиция. Митинг прошел спокойно и без столкновений.

Ранее сообщалось, что в Одессе проукраинские активисты сорвали шествие участников первомайского митинга.