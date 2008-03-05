Тимошенко отбыла в Брюссель (программа визита)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным рабочим визитом к Брюсселю (Бельгия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского правительства, завтра Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в международной конференции «Женщины за безопасный мир». В этой конференции также примут участие ведущие женщины-политики и общественные деятели из разных стран мира.

Также в рамках визита Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести двусторонние встречи с Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС, министром иностранных дел Германии Вальтером Франка ШТАЙНМАЙЕРОМ, Президентом Республики Финляндия Тарья ГАЛОНЕН и спикером парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.