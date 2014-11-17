Аваков рассказал, как Харьков остался украинским

Об этом он сказал в интервью INSIDER, отвечая на вопрос о том, как удалось уберечь Харьков от сепаратистов и почему эта схема не сработала в Донецке и Луганске.

Читайте такжеАваков заявил об усилении режима охраны государственных объектов особого значения

"Когда закипело, то мы по приказу Турчинова разъехались по горячим точкам. Я поехал в Харьков, Ярема в Донецк , а Наливайченко и Парубий в Луганск. Ситуация была более-менее синхронная. Я приехал, когда обладминистрация пылала. 6 часов ждал полк спецназа, и он прилетел - солдаты выкатили пушку (тогда это была еще редкость), выслушали приказ, и сказали "а мы не пойдем захватывать". Мы с Полтораком сели в машину, вернулись в центр и в течение 15 минут взяли администрацию, арестовав 70 человек. Это была отличная прививка для харьковских сепаратистов. А потом мы развили в Харькове патриотическое движение", - рассказал министр.

По его словам, подобное не удалось сделать в Донецке и Луганске, поскольку местные чиновники не чувствовали ситуацию. "Там должны были работать инстинкты местных элит. Они не сработали - они считали "это не наша война, а потом мы этих бандитов купим"", - сказал Арсен Аваков.

По его мнению, чувствуя ситуацию, нужно было брать штурмом здания областной госадминистрации и СБУ в Луганске. Идти на жесткие действия. "Наверное, 20-30 убитых террористов были бы лучшей ценой, чем то, что мы имеем сейчас. Но это я сейчас такой умный. А тогда хватило ума и сил только на Харьков", - отметил глава МВД.