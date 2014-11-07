В Харькове произошли столкновения коммунистов и проукраинских активистов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, пострадал парень из "Правого сектора". Ему камнями разбили лоб. В настоящее время его частным автомобилем отправили в больницу.

Кроме этого, во время столкновений молодые люди в балаклавах облили зеленкой первого секретаря обкома КПУ Аллу Александровскую.

Сейчас к месту конфликта подъехал троллейбус, в который в сопровождении и под охраной милиционеров садятся участники митинга сторонников КПУ.

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Футбольные ультрас и активисты "Правого сектора" продолжают бросать в участников митинга петарды.



Сотрудники милиции пытаются разблокировать транспортное средство. Продолжаются словесные перепалки.Молодые люди также блокируют троллейбус, в который вошли около 60 участников митинга коммунистов.

Напомним, сегодня Харькове футбольные ультрас и активисты "Правого сектора" не дали активистам Коммунистической партии провести шествие и митинг по случаю годовщины октябрьской революции 1917 года. Молодые люди, большая часть из которых были в балаклавах и в военной форме со знаками "Правого сектора", напали на участников шествия Компартии, в районе улицы Клочковской. Нападающие бросали петарды и взрывные пакеты в коммунистов, которые пытались пройти к Вечному огню на улице Университетской. Они также несколько раз пытались прорваться через кордоны милиции и начать драку с коммунистами. Участники шествия держали символику СССР, КПУ и портреты Ленина и Маркса.