За время боев в Луганске пострадали 90 учебных заведений

В Луганске в результате вооруженных столкновений пострадали в той или иной степени 90 образовательных учреждений.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета со ссылкой на начальника Департамента образования и молодежи Луганского городского совета Валентину Кияшко, к 1 сентября городская власть подготовила к работе и открыла 7 школ, в которые пошли порядка 2 тыс. учеников. По состоянию на 1 октября в городе работала уже 51 школа, учебным процессом были охвачены более 3,5 тыс. детей.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Луганске обучаются 14,5 тыс. учеников.

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"К сожалению, на этом этапе мы не можем открыть 7 школ, которые были больше всего разрушены в результате бомбежек. Действуют в городе порядка 50 детских садов. И мы продолжаем работу по их восстановлению. Планируем открывать, потому что потребность в детских садах на сегодняшний день существует", - отметила Кияшко.

По ее словам, основная проблема в работе образовательных учреждений - существующие в городе перебои с подачей электричества и водоснабжения.

Как сообщал УНИАН, Луганск находится на территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

По данным горсовета, работники коммунальных служб пытаются нормализовать подачу воды и электроэнергии, однако из-за постоянных боевых действий на территории области это не удается.