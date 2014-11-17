В декабре Порошенко отправится с визитом в Польшу

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 17 декабря президент Украины планирует осуществить визит в Польшу. В настоящее время проводится активная подготовка к нему.

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В Братиславе в рамках заседания глав государств Вышеградской четверки президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Польши Брониславом Коморовским.

Петр Порошенко поблагодарил Бронислава Коморовского за мощную поддержку Украины польским народом. Глава государства пригласил президента Польши посетить Украину с визитом в начале следующего года. Польский президент принял приглашение.

Напомним, что Петр Порошенко и Бронислав Коморовский 20 ноября вместе посетят Молдову для поддержки ее евроинтеграции.